Міністр фінансів запевнив, що зняті всі неузгодженості з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк наголосив, що всі неузгодженості зняті у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це він сьогодні сказав перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми майже вже завершили (обрахунки - ред.) впливів. Сьогодні ми поставимо крапку в цьому питанні і далі це вже буде рішення МВФ, коли вони призначать борд (Рада директорів МВФ - ред). Але технічні неузгодженості зняті", - сказав він.
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Він уточнив, що була публічна позиція НБУ стосовно зниження прогнозу зростання ВВП до 1,9%, а дефіцит бюджету зберігається на тому рівні, який передбачений на 2017 рік.