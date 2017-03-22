Міністр фінансів запевнив, що зняті всі неузгодженості з МВФ

"Ми майже вже завершили (обрахунки - ред.) впливів. Сьогодні ми поставимо крапку в цьому питанні і далі це вже буде рішення МВФ, коли вони призначать борд (Рада директорів МВФ - ред). Але технічні неузгодженості зняті", - сказав він.

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Він уточнив, що була публічна позиція НБУ стосовно зниження прогнозу зростання ВВП до 1,9%, а дефіцит бюджету зберігається на тому рівні, який передбачений на 2017 рік.