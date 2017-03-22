Министр финансов заверил, что сняты все несогласованности с МВФ

"Мы почти уже завершили (расчеты - ред.) воздействий. Сегодня мы поставим точку в этом вопросе и дальше это уже будет решение МВФ, когда они назначат борд (Совет директоров МВФ - ред). Но технические неувязки сняты", - сказал он.

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Он уточнил, что была публичная позиция НБУ по снижению прогноза роста ВВП до 1,9%, а дефицит бюджета сохраняется на том уровне, который предусмотрен на 2017 год.