Министр финансов заверил, что сняты все несогласованности с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркнул, что все несогласованности сняты в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом он сегодня сказал перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы почти уже завершили (расчеты - ред.) воздействий. Сегодня мы поставим точку в этом вопросе и дальше это уже будет решение МВФ, когда они назначат борд (Совет директоров МВФ - ред). Но технические неувязки сняты", - сказал он.
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Он уточнил, что была публичная позиция НБУ по снижению прогноза роста ВВП до 1,9%, а дефицит бюджета сохраняется на том уровне, который предусмотрен на 2017 год.