Міністр фінансів прокоментував “продовження епопеї” із податковою перевіркою

“Перевірку відновили, незважаючи на закриття справи ГПУ та на неузгодження цих дій з нормами Податкового кодексу про обмеження на строк проведення перевірок. А головне, її відновили відразу після того, як я оприлюднив інформацію щодо зловживань в ДФС Києва на сотні мільйонів гривень та поставив завдання керівнику ДФС забезпечити проведення розслідування та відсторонити причетних”, — зазначив міністр.

Данилюк також повідомив, що отримав запрошення на засідання комітету з податкової політики з доповіддю про боротьбу зі зловживаннями ПДВ, а також “неймовірний по своїй некомпетентності та заангажованості акт ДФС за результатами перевірки”.

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“Щодо самого акту: З одного боку, цілком очікувано акт зняв всі питання щодо невідповідності моїх доходів та витрат. З самого початку ці звинувачення були безперспективні. Але з іншого боку, були висунуті інші безглузді звинувачення. Виявляється що я на той час постійно проживаючи з родиною за кордоном, працюючи та сплачуючи там податки, мав ще крім цього заплатити податки в Україні. Ну „не знають“ в ДФС про Угоди про уникнення подвійного оподаткування, резидентство та інші нюанси податкового законодавства”, — додав міністр.