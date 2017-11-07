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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47383 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114080 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102493 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105315 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103824 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102043 просмотра

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Министр финансов прокомментировал "продолжение эпопеи" с налоговой проверкой

Министр финансов прокомментировал "продолжение эпопеи" с налоговой проверкой

Киев  •  УНН

 • 10975 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что вчера получил заключение ГУ ГФС в городе Киеве по результатам его проверки и добавил, что "эпопея продолжается", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проверку восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ и на несогласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок. А главное, ее восстановили сразу после того, как я обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу руководителю ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных", - отметил министр.

Данилюк также сообщил, что получил приглашение на заседание комитета по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями НДС, а также "невероятный по своей некомпетентности и ангажированности акт ГФС по результатам проверки".

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"Что касается самого акта: С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективны. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается я в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, имел еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну "не знают" в ГФС о Соглашения об избежании двойного налогообложения, резидентство и другие нюансы налогового законодательства", - добавил министр.

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