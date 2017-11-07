Министр финансов прокомментировал "продолжение эпопеи" с налоговой проверкой

"Проверку восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ и на несогласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок. А главное, ее восстановили сразу после того, как я обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу руководителю ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных", - отметил министр.

Данилюк также сообщил, что получил приглашение на заседание комитета по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями НДС, а также "невероятный по своей некомпетентности и ангажированности акт ГФС по результатам проверки".

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"Что касается самого акта: С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективны. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается я в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, имел еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну "не знают" в ГФС о Соглашения об избежании двойного налогообложения, резидентство и другие нюансы налогового законодательства", - добавил министр.