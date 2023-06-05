Міністр енергетики Ізраїлю виступив проти ідеї цивільної ядерної програми Саудівської Аравії

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«Звичайно, Ізраїль не заохочує таких речей. Я не думаю, що Ізраїль має погоджуватись на такі речі», — сказав Ynet TV міністр енергетики Ісраель Кац, коли його запитали про перспективну цивільну ядерну програму Саудівської Аравії в межах можливих двосторонніх відносин.

Минулого тижня Ізраїль заявив, що розраховує на консультації Вашингтона щодо будь-якої угоди між США та Саудівською Аравією, що стосується його національної безпеки. Широко поширена думка, що Ізраїль, який не бере участі в добровільному ДНЯЗ і не має атомної енергетики, має ядерну зброю, пише видання.

Доповнення

У березні видання New York Times повідомило, що програма цивільної ядерної енергії була однією з умов, поставлених Саудівською Аравією для нормалізації відносин з Ізраїлем. Офіційні представники обох країн не підтвердили цю інформацію.

Також повідомляється, що Ізраїль, вказуючи на такі прецеденти, як Ірак і Лівія, вже давно висловлює занепокоєння тим, що його потенційно ворожі сусіди можуть використовувати цивільну ядерну енергію та інші проекти, розроблені в межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, як прикриття для таємного розроблення ядерних бомб.