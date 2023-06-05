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Министр энергетики Израиля выступил против идеи гражданской ядерной программы Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 314290 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац высказался против идеи разработки Саудовской Аравией гражданской ядерной программы в рамках любого налаживания отношений между странами при посредничестве США, пишет Reuters, передает УНН.

Министр энергетики Израиля выступил против идеи гражданской ядерной программы Саудовской Аравии

Детали

«Конечно, Израиль не поощряет таких вещей. Я не думаю, что Израиль должен соглашаться на такие вещи», — сказал Ynet TV министр энергетики Исраэль Кац, когда его спросили о перспективной гражданской ядерной программе Саудовской Аравии в рамках возможных двусторонних отношений.

На прошлой неделе Израиль заявил, что рассчитывает на консультации Вашингтона по любому соглашению между США и Саудовской Аравией, касающемуся его национальной безопасности. Широко распространено мнение, что Израиль, который не участвует в добровольном ДНЯО и не имеет атомной энергетики, имеет ядерное оружие, пишет издание.

Дополнение

В марте издание New York Times сообщило, что программа гражданской ядерной энергии была одним из условий, поставленных Саудовской Аравией для нормализации отношений с Израилем. Официальные представители обеих стран не подтвердили эту информацию.

Также сообщается, что Израиль, указывая на такие прецеденты, как Ирак и Ливия, уже давно выражает обеспокоенность тем, что его потенциально враждебные соседи могут использовать гражданскую ядерную энергию и другие проекты, разработанные в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, в качестве прикрытия для тайной разработки ядерных бомб.

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