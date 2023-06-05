Министр энергетики Израиля выступил против идеи гражданской ядерной программы Саудовской Аравии

Детали

«Конечно, Израиль не поощряет таких вещей. Я не думаю, что Израиль должен соглашаться на такие вещи», — сказал Ynet TV министр энергетики Исраэль Кац, когда его спросили о перспективной гражданской ядерной программе Саудовской Аравии в рамках возможных двусторонних отношений.

На прошлой неделе Израиль заявил, что рассчитывает на консультации Вашингтона по любому соглашению между США и Саудовской Аравией, касающемуся его национальной безопасности. Широко распространено мнение, что Израиль, который не участвует в добровольном ДНЯО и не имеет атомной энергетики, имеет ядерное оружие, пишет издание.

Дополнение

В марте издание New York Times сообщило, что программа гражданской ядерной энергии была одним из условий, поставленных Саудовской Аравией для нормализации отношений с Израилем. Официальные представители обеих стран не подтвердили эту информацию.

Также сообщается, что Израиль, указывая на такие прецеденты, как Ирак и Ливия, уже давно выражает обеспокоенность тем, что его потенциально враждебные соседи могут использовать гражданскую ядерную энергию и другие проекты, разработанные в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, в качестве прикрытия для тайной разработки ядерных бомб.