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Міністр Дубілет заявив, що відмовився від державної охорони

Міністр Дубілет заявив, що відмовився від державної охорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що відмовився від державної охорони і скористався послугами приватних охоронців. Про це Дубілет сказав в етері одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Я коли звернувся за державною охороною, виявилося, що не просто тобі дають одного або двох людей, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що на мене держава буде витрачати такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходять двоє приватних охоронців”, — сказав Дубілет.

8 листопада міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що 8 листопада звернувся до Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

“Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці. Зараз навколо мене раптом з’явилося дві зони напруги”, — написав тоді Дубілет.

За його словами, по-перше, він координує проєкт по боротьбі з тіньовим алкоголем, а по-друге, є одним із координаторів проведення конкурсів на державні топпосади.

Дубілет висловив сподівання, що охорона йому буде потрібна тимчасово.

Колишній IT-директор “Приватбанку” й засновник Monobank Дмитро Дубілет 29 серпня був призначений міністром Кабінету міністрів у новому уряді.

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