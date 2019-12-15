Міністр Дубілет заявив, що відмовився від державної охорони

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що відмовився від державної охорони і скористався послугами приватних охоронців. Про це Дубілет сказав в етері одного з українських телеканалів, передає УНН.