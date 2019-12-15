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Министр Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны

Министр Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны

Киев  •  УНН

 • 11891 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны и воспользовался услугами частных охранников. Об этом Дубилет сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что меня государство будет тратить такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух человек. Сейчас со мной ходят двое частных охранников”, — сказал Дубилет.

8 ноября министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что 8 ноября обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

“Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике. Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения”, — написал тогда Дубилет.

По его словам, во-первых, он координирует проект по борьбе с теневым алкоголем, а во-вторых, является одним из координаторов проведения конкурсов на государственные топдолжности.

Дубилет выразил надежду, что охрана ему потребуется временно.

Бывший IT-директор “Приватбанка” и основатель Monobank Дмитрий Дубилет 29 августа был назначен министром Кабинета министров в новом правительстве.

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