Міністерство спорту Греції призупинило чемпіонат через витівки президента ФК "ПАОК"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Влада Греції прийняла рішення про призупинення чемпіонату країни з футболу на невизначений термін, повідомляє УНН з посиланням на Sport24.gr і Reuters.
Причиною такого рішення став поєдинок 25-го туру лідерів грецької Суперліги між лідерами “ПАОКом” і “АЕКом”. Наприкінці зустрічі, російський президент “ПАОКу” Іван Саввіді був обурений діями арбітра (не зарахував гол “ПАОКа” на останніх хвилинах) та вибіг з пістолетом, разом із тренерським штабом і ультрас з трибун на поле. Таким чином, матч був перерваний.
“Найбільш важливими є правила, які повинні бути однаковими для всіх. Саме тому ми вирішили призупинити чемпіонат на безстроковий період часу. У найближчі кілька годин ми проведемо зустрічі з профспілками, федерацією, лігою. Ми знаходимося в контакті з УЄФА і не відновимо чемпіонат, поки не буде досягнута нова чітка структура, узгоджена всіма, щоб ми могли просуватися вперед по правилам. Ми продовжуємо битву за прозорість і кращий футбол”, — заявив виконуючий обов’язки міністра спорту Греції Георгіс Васіліадіс.
Примітно, що у складі обох клубів виступають українці. Вчора Євген Шахов вийшов на поле у складі “ПАОКа” з заміни на 78 хвилині, а Дмитро Чигринський не приймав участь за “АЕК” через травму.
Як повідомляв УНН, матч чемпіонату Греції завершився безладами через дії президента “ПАОКа”.