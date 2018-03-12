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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Министерство спорта Греции приостановило чемпионат из-за проделок президента ФК "ПАОК"

Министерство спорта Греции приостановило чемпионат из-за проделок президента ФК "ПАОК"

Киев  •  УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Власти Греции приняли решение о приостановлении чемпионата страны по футболу на неопределенный срок, сообщает УНН со ссылкой на Sport24.gr и Reuters.

Причиной такого решения стал поединок 25-го тура лидеров греческой Суперлиги между лидерами “ПАОКом” и “АЕК”. В конце встречи, российский президент “ПАОК” Иван Саввиди был возмущен действиями арбитра (не засчитал гол “ПАОКа” на последних минутах) и выбежал с пистолетом, вместе с тренерским штабом и ультрас с трибун на поле. Таким образом, матч был прерван.

“Наиболее важны правила, которые должны быть одинаковыми для всех. Именно поэтому мы решили приостановить чемпионат на бессрочный период времени. В ближайшие несколько часов мы проведем встречи с профсоюзами, федерацией, лигой. Мы находимся в контакте с УЕФА и не восстановим чемпионат, пока не будет достигнута новая четкая структура, согласованная всеми, чтобы мы могли продвигаться вперед по правилам. Мы продолжаем битву за прозрачность и лучший футбол”, — заявил исполняющий обязанности министра спорта Греции Георгис Василиадис.

Примечательно, что в составе обоих клубов выступают украинцы. Вчера Евгений Шахов вышел на поле в составе “ПАОКа” на замену на 78 минуте, а Дмитрий Чигринский не принимал участие в “АЭК” из-за травмы.

Как сообщал УНН, матч чемпионата Греции завершился беспорядками из-за действий президента “ПАОКа”.

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