Міністерство Омеляна звинуватили в деструктивному управлінні ДП "Украерорух"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури України не змогло стати ефективним управлінцем підконтрольного держпідприємства "Украерорух": стратегії затверджувалися формально, а звіти за 2016 і 2017 рік не відповідають планам на цей період. Про це повідомили в Рахунковій палаті, по результату аудиту в ДП "Украерорух", передає УНН.
Аудитори наголосили, що основні проекти стратегічного плану розвитку ДП "Украерорух" розмиті в часі, а сама суть цього розвитку і комплекс заходів - не ясні.
Крім того, в Рахунковій палаті виявили, що міністерство інфраструктури та ДП "Украерорух" проігнорували вимоги законодавства про формування інвестиційних планів на 2015, 2016 і 2017 року. Оскільки планів не було, то і міністерство усунулася від контролю за ними.
В цілому ж безсистемний підхід міністерства до управління ДП "Украерорух" призвів до того, що проекти фінпланів держпідприємства на 2015-2017 роки мали значні недоліки, а доопрацювання і їх узгодження розтягувалися в часі, зазначили аудитори.
Довідка: Міністерство інфраструктури України з 2016 року очолює Володимир Омелян.
Раніше УНН повідомляв, що Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
У той же час НАПКА взялося за перевірку декларацій глави ДП "Украерорух" Дмитра Байбейчука.
В Агентстві відзначили, що зараз збирають дані про можливі адміністративні порушення посадової особи.