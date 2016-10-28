Міністерське засідання щодо врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на кінець листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерське засідання щодо врегулювання ситуації за результатами перемовин у Берліні заплановане на останні дні листопада. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "24 каналу", передає УНН.
“Ми будемо дуже активно розмовляти щодо проекту дорожньої карти у листопаді, вважаю, що ми вийдемо на обговорення цього під час міністерського засідання, яке відбудеться наприкінці листопаду — на початку грудня. Зараз обговорюються 28, 29, 30 листопада для міністерського засідання”, — сказав П.Клімкін.