Министерское заседание по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на конец ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерское заседание по урегулированию ситуации по результатам переговоров в Берлине запланировано на последние дни ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "24 канала", передает УНН.
"Мы будем очень активно разговаривать по проекту дорожной карты в ноябре, считаю, что мы выйдем на обсуждение этого во время министерского заседания, которое состоится в конце ноября - начале декабря. Сейчас обсуждаются 28, 29, 30 ноября для министерского заседания", - сказал П.Климкин.