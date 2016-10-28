Министерское заседание по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на конец ноября

"Мы будем очень активно разговаривать по проекту дорожной карты в ноябре, считаю, что мы выйдем на обсуждение этого во время министерского заседания, которое состоится в конце ноября - начале декабря. Сейчас обсуждаются 28, 29, 30 ноября для министерского заседания", - сказал П.Климкин.