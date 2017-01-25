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Мінінфраструктури запропонувало підвищити тарифи на перевезення залізничним транспортом

Мінінфраструктури запропонувало підвищити тарифи на перевезення залізничним транспортом

Київ • УНН

 • 8897 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерства інфраструктури України запропонувало поетапну індексацію тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні у 2017 році, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, це передбачається проектом наказу Мінінфраструктури “Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні”, оприлюдненому на сайті відомства.

Повідомляють, що через підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 31,4% прогнозується подальше підвищення соціальних стандартів у 2017 році.

“Виходячи із вищезазначеного, виникає необхідність поетапної індексації тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні у 2017 році з 01 квітня — на 10% та з 01 жовтня — на 10% у всіх категоріях поїздів та вагонів, крім вагонів 1-го класу поїздів Інтерсіті+”, — йдеться у додатку до проекту.

Уведення в дію зазначеного наказу дозволить частково зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних перевезень та деякою мірою компенсувати витрати на утримання парку пасажирських вагонів.

Зазначається також, що індексація тарифів у грудні 2017 року до грудня попереднього року становитиме 21%.

Як повідомляв УНН, В.Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників “Укрзалізниці”.

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