Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министерства инфраструктуры Украины предложило поэтапную индексацию тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, это предусматривается проектом приказа Мининфраструктуры "Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", обнародованном на сайте ведомства.
Сообщают, что из-за повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 31,4% прогнозируется дальнейшее повышение социальных стандартов в 2017 году.
"Исходя из вышесказанного, возникает необходимость поэтапной индексации тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году с 01 апреля - на 10% и с 01 октября - на 10% во всех категориях поездов и вагонов, кроме вагонов 1 -го класса поездов Интерсити + ", - говорится в приложении к проекту.
Ввод в действие указанного приказа позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых перевозок и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских вагонов.
Отмечается также, что индексация тарифов в декабре 2017 года до декабря прошлого года составит 21%.
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