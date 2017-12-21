Мінінфраструктури: Україна на сьогодні не має авіаційних обмежень з 12 країнами ЄС

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна на сьогодні не має обмежень у повітряному сполучені загалом з 21 країною, у тому числі, з 12 країнами-членами ЄС. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповіді на інформаційний запит УНН.