Мінінфраструктури: Україна на сьогодні не має авіаційних обмежень з 12 країнами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна на сьогодні не має обмежень у повітряному сполучені загалом з 21 країною, у тому числі, з 12 країнами-членами ЄС. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповіді на інформаційний запит УНН.
За інформацією міністерства, із багатьма країнами, у тому числі з країнами ЄС, відсутні обмеження стосовно частоти виконання регулярних рейсів, пунктів відправлення та прибуття на територіях обох країн, а також кількості авіапідприємств обох договірних сторін, які можуть бути призначені на виконання регулярних рейсів.
Зокрема, уточнили у відомстві, обмеження відсутні з такими країнами: Болгарія, Бразилія, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, Іспанія, Італія, Йорданія, Латвія, Литва, Люксембург, Киргизстан, ОАЕ, Польща, Республіка Корея, Румунія, Словаччина, Словенія, США та Туніс.
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Крім того, як зазначили у Мінінфраструктури, у Європейській комісії повідомили українську сторону, що мають намір надіслати лист до країн-членів ЄС з підтримкою України у її бажанні зняти існуючі обмеження при виконанні регулярних польотів між Україною та країнами-членами ЄС на двосторонньому рівні до моменту підписання угоди про Спільний авіаційний простір з метою задоволення зростаючих потреб ринку.
При цьому, зазначається, що Державіаслужба постійно звертається до багатьох країн, в тому числі з ЄС, з проханням зняти авіаційні обмеження.
Зокрема, Державіаслужба минулого місяця вкотре надіслала такі листи до Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччини, Угорщини, Португалії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії, але відповідей не отримано.
Також у Мінінфраструктурі повідомили, що Україна не має укладених угод про спільний авіаційний простір з жодною країною.
Нагадаємо, учасники саміту СхП виступили за "відкрите небо" ЄС з Україною.