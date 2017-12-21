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Мининфраструктуры: Украина на сегодня не имеет авиационных ограничений с 12 странами ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина на сегодня не имеет ограничений в воздушном соединении всего с 21 страной, в том числе, с 12 странами-членами ЕС. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Мининфраструктуры: Украина на сегодня не имеет авиационных ограничений с 12 странами ЕС

По информации министерства, со многими странами, в том числе со странами ЕС, отсутствуют ограничения относительно частоты выполнения регулярных рейсов, пунктов отправления и прибытия на территориях обеих стран, а также количества авиапредприятий обеих договаривающихся сторон, которые могут быть назначены на выполнение регулярных рейсов.

В частности, уточнили в ведомстве, ограничения отсутствуют со следующими странами: Болгария, Бразилия, Армения, Греция, Грузия, Эстония, Испания, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Люксембург, Кыргызстан, ОАЭ, Польша, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения США и Тунис.

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Кроме того, как отметили в Мининфраструктуры, в Европейской комиссии сообщили украинской стороне, что намерены направить письмо в страны-члены ЕС с поддержкой Украины в ее желании снять существующие ограничения при выполнении регулярных полетов между Украиной и странами-членами ЕС на двустороннем уровне до момента подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с целью удовлетворения растущих потребностей рынка.

При этом отмечается, что Госавиаслужба постоянно обращается во многие страны, в том числе с ЕС, с просьбой снять авиационные ограничения.

В частности, Госавиаслужба в прошлом месяце в который раз послала такие письма Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Венгрии, Португалии, Нидерландов, Швеции и Великобритании, но ответов не получено.

Также в Мининфраструктуры сообщили, что Украина не имеет заключенных договоров об общем авиационном пространстве ни с одной страной.

Напомним, участники саммита ВП выступили за "открытое небо" ЕС с Украиной.

Украинские Национальные Новости

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