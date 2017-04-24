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Мінінфраструктури: цього року заплановано модернізацію 200 пасажирських вагонів

Київ • УНН

 • 19678 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві інфраструктури повідомили, що у 2017 році заплановано модернізувати 200 пасажирських вагонів. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит у Міністерстві інфраструктури України.

“За підсумками минулого року капітально-відновлюваним ремонтом модернізовано 29 пасажирських вагонів, які задіяні в обслуговуванні Львівського напрямку. У 2017 році заплановано модернізувати 200 пасажирських вагонів”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що керівництво ПАТ “Укрзалізниці” поставило завдання щодо заміни віконних фіранок на ролетні штори під час виконання капітально-відновлюваного ремонту пасажирських вагонів.

Нагадаємо, влітку цього року буде запущений тестовий потяг сполученням Україна-Іран для транспортування сільськогосподарської продукцій.

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