Мининфраструктуры: в этом году запланирована модернизация 200 пассажирских вагонов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Министерстве инфраструктуры сообщили, что в 2017 году запланировано модернизировать 200 пассажирских вагонов. Об этом сообщили УНН в ответе на информационный запрос в Министерстве инфраструктуры Украины.
"По итогам прошлого года капитально-восстановительных ремонтом модернизировано 29 пассажирских вагонов, задействованных в обслуживании Львовского направления. В 2017 году запланировано модернизировать 200 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что руководство ОАО "Укрзализныци" поставило задачу по замене оконных занавесок на роллетные шторы при выполнении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.
Напомним, летом этого года будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукций.