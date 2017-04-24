Мининфраструктуры: в этом году запланирована модернизация 200 пассажирских вагонов

"По итогам прошлого года капитально-восстановительных ремонтом модернизировано 29 пассажирских вагонов, задействованных в обслуживании Львовского направления. В 2017 году запланировано модернизировать 200 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство ОАО "Укрзализныци" поставило задачу по замене оконных занавесок на роллетные шторы при выполнении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

Напомним, летом этого года будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукций.