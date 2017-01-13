Мінінфраструктури сподівається на законодавче посилення контролю над перевантаженням автомобілів – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що у 2017 році Верховна Рада посилить контроль за перевантаженням автомобілів, які рухаються автошляхами України. Про це повідомив в ефірі “1+1” міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“Ми сподіваємось, що у 2017 році ми внесемо відповідні зміни в законодавство в українському парламенті, щоб ще більше посилити цей режим (контролю пересування українськими автошляхами великогабаритного транспорту — ред.)”, — сказав В.Омелян.
За його словами, в Україні не буде якісних доріг, якщо не буде контролю за перевантаженням автомобілів.
“Ми бачимо, південь України зруйнований в першу чергу через перевантаження, а не через те, що дороги були побудовані погано”, — підкреслив міністр.
В.Омелян нагадав, що у 2016 році Мінінфраструктури повернуло контроль пересування великогабаритного транспорту автошляхами України і діє заборона на переміщення автомобілів вагою більше 40 т.