Мининфраструктуры надеется на законодательное усиление контроля над перегрузкой автомобилей - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Министерстве инфраструктуры надеются, что в 2017 году Верховная Рада усилит контроль над перегрузкой автомобилей, движущихся по автодорогам Украины. Об этом сообщил в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Мы надеемся, что в 2017 году мы внесем соответствующие изменения в законодательство в украинском парламенте, чтобы еще больше усилить этот режим (контроля передвижения по украинским автодорогам крупногабаритного транспорта - ред.)", - сказал В.Омелян.
По его словам, в Украине не будет качественных дорог, если не будет контроля перегрузок автомобилей.
"Мы видим, юг Украины разрушен в первую очередь из-за перегрузок а не потому, что дороги были построены плохо", - подчеркнул министр.
В.Омелян напомнил, что в 2016 году Мининфраструктуры вернуло контроль передвижения крупногабаритного транспорта по автодорогами Украины и действует запрет на перемещение автомобилей весом более 40 т.