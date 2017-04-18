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Мінінфраструктури очікує підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в червні-липні

Мінінфраструктури очікує підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в червні-липні

Київ • УНН

 • 9422 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Мінінфраструктури розраховує на підвищення тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізницею" в червні-липні цього року. Про це на міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції" повідомив перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

"Завжди, коли ми обговорюємо питання, пов'язані з вантажним перевезеннями, виникає питання тарифів. З початку року питання це дуже активно обговорювалося. Я можу відкрито сказати, що є послідовним прихильником підвищення залізничних тарифів в поточних реаліях, тому що це поки що єдиний реальний інструмент проведення змін в компанії, джерело коштів для модернізації та оновлення рухомого складу. На жаль, можна сказати, що обговорення з бізнесом, які були на початку року, вони закінчилися негативно в тому плані, що була затверджена індексація. Зараз ми перебуваємо на стадії повторних переговорів. Вони проходять між УЗ і бізнесом і також державними регуляторними органами, таких як Державна регуляторна служба, Міністерство економіки та інші. Розраховуємо на те, що ми встигнемо швидко провести процес узгодження і провести підвищення тарифів з червня-липня цього року", - сказав перший заступник міністра інфраструктури.

Він зазначив, що розмір підвищення поки що повністю озвучити не може, оскільки на сьогодні розглядаються різні варіанти, "він повинен бути таким, щоб компенсувати розмір і обсяг капітальних інвестицій, який планувався на початку року".

"Можу сказати непрямими цифрами, що якщо з фінансовим планом, який подавався на початку року з рівнем індексації на рівні 25%, очікувалося провести загальний обсяг капітальних інвестицій, модернізації, ремонту на рівні близько 27 млрд грн, з поточними цифрами, корегованими до фінансового плану, розраховуємо, що зможемо провести на 22 млрд грн. Це пов'язано з тим, що такого великого підвищення тарифів, як планувалося, ми вже не зможемо провести, і друге пов'язане з тим, що, на жаль, пройшло вже 4 місяці і значна частина довгострокових планів, які мали бути реалізовані, вже чисто календарно, на жаль, виконати не вдасться", - сказав перший заступник міністра інфраструктури.

Нагадаємо, Прем'єр доручив підготувати аудит "Укрзалізниці".

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