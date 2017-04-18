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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24855 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88312 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112451 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113887 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110865 просмотра

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Мининфраструктуры ожидает повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки в июне-июле

Мининфраструктуры ожидает повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки в июне-июле

Киев  •  УНН

 • 9419 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Мининфраструктуры рассчитывает на повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзализныцей" в июне-июле этого года. Об этом на международной конференции "Железные дороги Украины:развитие и инвестиции" сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

"Всегда, когда мы обговариваем вопросы, связанные с грузовым перевозками, возникает вопрос тарифов. С начала года вопрос этот очень активно обсуждался. Я могу открыто сказать, что являюсь последовательным сторонником повышения железнодорожных тарифов в текущих реалиях, потому что это пока что единственный реальный инструмент проведения изменений в компании, источник средств для модернизации и обновлений подвижного состава. К сожалению, можно сказать, что обсуждения с бизнесом, которые были в начале года, они закончились негативно в том плане, что была утверждена индексация. Сейчас мы находимся на стадии повторных переговоров. Они проходят между УЗ и бизнесом и также государственных регуляторных органов, таких как Государственная регуляторная служба, Министерство экономики и прочее. Рассчитываем на то, что мы успеем быстро провести процесс согласования и провести повышение тарифов с июня-июля этого года", - сказал первый заместитель министра инфраструктуры.

Он отметил, что размер повышения пока что полностью озвучить не может, поскольку на сегодня рассматриваются разные варианты, "он должен быть таковым, чтобы компенсировать размер и объем капитальных инвестиций, который планировался в начале года".

"Могу сказать косвенными цифрами, что если с финансовым планом, который подавался в начале года с уровнем индексации на уровне 25% ожидалось провести общий объем капитальных инвестиций, модернизации, ремонта на уровне около 27 млрд грн, с текущими цифрами, корректируемыми к финансовому плану, рассчитываем, что сможем провести на 22 млрд грн. Это связано с тем, что такого большого повышения тарифов, как планировалось, мы уже не сможем провести, и второе связано с тем, что, к сожалению, прошло уже 4 месяца и значительная часть долгосрочных планов, которые должны были быть реализованы, уже чисто календарно, к сожалению, выполнить не удастся", - сказал первый замминистра инфраструктуры.

Напомним, Премьер поручил подготовить аудит "Укрзализныци".

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