Мининфраструктуры ожидает повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки в июне-июле

"Всегда, когда мы обговариваем вопросы, связанные с грузовым перевозками, возникает вопрос тарифов. С начала года вопрос этот очень активно обсуждался. Я могу открыто сказать, что являюсь последовательным сторонником повышения железнодорожных тарифов в текущих реалиях, потому что это пока что единственный реальный инструмент проведения изменений в компании, источник средств для модернизации и обновлений подвижного состава. К сожалению, можно сказать, что обсуждения с бизнесом, которые были в начале года, они закончились негативно в том плане, что была утверждена индексация. Сейчас мы находимся на стадии повторных переговоров. Они проходят между УЗ и бизнесом и также государственных регуляторных органов, таких как Государственная регуляторная служба, Министерство экономики и прочее. Рассчитываем на то, что мы успеем быстро провести процесс согласования и провести повышение тарифов с июня-июля этого года", - сказал первый заместитель министра инфраструктуры.

Он отметил, что размер повышения пока что полностью озвучить не может, поскольку на сегодня рассматриваются разные варианты, "он должен быть таковым, чтобы компенсировать размер и объем капитальных инвестиций, который планировался в начале года".

"Могу сказать косвенными цифрами, что если с финансовым планом, который подавался в начале года с уровнем индексации на уровне 25% ожидалось провести общий объем капитальных инвестиций, модернизации, ремонта на уровне около 27 млрд грн, с текущими цифрами, корректируемыми к финансовому плану, рассчитываем, что сможем провести на 22 млрд грн. Это связано с тем, что такого большого повышения тарифов, как планировалось, мы уже не сможем провести, и второе связано с тем, что, к сожалению, прошло уже 4 месяца и значительная часть долгосрочных планов, которые должны были быть реализованы, уже чисто календарно, к сожалению, выполнить не удастся", - сказал первый замминистра инфраструктуры.

Напомним, Премьер поручил подготовить аудит "Укрзализныци".