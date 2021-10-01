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Мінімум п'ять: стало відомо, хто з міністрів буде на з'їзді "слуг" у Трускавці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибувають до Трускавця на Львівщині, де з сьогоднішнього дня стартує триденне зібрання, на якому також буде присутній Президент Володимир Зеленський. Серед міністрів на з'їзді зокрема будуть міністр аграрної політики Роман Лещенко і міністр інфраструктури Олексій Кубраков. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Цитата:

"Будуть багато міністрів. В особистих повідомленнях мені підтвердили свою присутність 5 міністрів, серед яких Роман Лещенко, Денис Монастирський і Олексій Кубраков", - повідомило джерело.

Деталі

Окрім міністрів, у програмі з'їзду "Слуг народу" також запланована зустріч з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Водночас, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі УНН повідомив, що сьогоднішній день буде присвячений нараді, стосовно організації роботи фракції. Нарада стартує о 15:00 в готелі Rixos.

Цитата:

"О 15:00 починається нарада. Зараз прибувають депутати і міністри у Трускавець. І сьогодні у нас буде багато організаційних питань. Будемо обговорювати стратегію роботи на сьогоднішній, завтрашній день. І завтра буде велика нарада, зустріч з Президентом. Тобто, як буде і велика зустріч, так буде швидше за все зустріч в форматі комітетів і депутатських груп", - розповів Качура.

Додамо

З'їзд фракції "Слуга народу" проходить з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.

Джерело УНН повідомляло, що на з'їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників. Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.

Відзначимо, що народні депутати фракції "Слуга народу" самі оплачують своє проживання в готелях під час з'їзду в Трускавці.

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