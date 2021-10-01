Минимум пять: стало известно, кто из министров будет на съезде "слуг" в Трускавце

КИЕВ. 1 октября. УНН. Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибывают в Трускавец во Львовской области, где с сегодняшнего дня стартует трехдневное собрание, на котором также будет присутствовать Президент Владимир Зеленский. Среди министров на съезде в частности будут министр аграрной политики Роман Лещенко и министр инфраструктуры Алексей Кубраков. Об этом УНН сообщил информированный источник.