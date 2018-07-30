Мінімальна накрутка на алкоголь у ресторанах становить 100% - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Менше, аніж 100% накрутки на алкогольні напої у ресторанах майже не буває. А на напої екстра-класу ресторанна маржа може становити навіть 300%. Про це у коментарі УНН розповів експерт Олексій Дорошенко.
Він додав, що частіше за інших захмарними накрутками на алкогольні напої, особливо у сезон, можуть грішити курортні міста, і зокрема, Одеса.
Загалом же у тому, як та наскільки завищити ціну ресторани ніхто не обмежує, розповідає далі Дорошенко.
“Тож, якщо споживач готовий платити за алкоголь набагато дорожче, то ресторан надасть таку можливість. Просто з неба ціни також ніхто не бере, все ще залежить від атмосфери закладу — чи захочуть гості там платити. Бо 200% маржі можуть дозволити собі заклади, які мають постійну аудиторію, або ж ті, де немає конкуренції”, — пояснив він.
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Дорошенко зауважив, що загалом кожна пляшка алкоголю від ціни виробника на етапі свого слідування до споживача переживає неодноразове підвищення маржі: додають на ціни імпортери, далі ті, хто продає товар у магазині і так далі.
“Тому на кожній стадії і додається від 50% за пляшку”, — додав експерт.
Нагадаємо, що в Україні можуть переглянути мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на алкогольні напої. У такому разі вартість спиртного зросте восени.
Паралельно, експерти ринку наголошують, що перегляд МРЦ — економічно обґрунтований.
А в ідеалі, підвищення МРЦ має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, пояснює глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.
Додамо, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк дійсно були підвищені: на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.