Минимальная накрутка на алкоголь в ресторанах составляет 100% - эксперт

Он добавил, что чаще других заоблачными накрутками на алкогольные напитки, особенно в сезон, могут грешить курортные города и, в частности, Одесса.

В целом же в том, как и насколько завысить цену рестораны никто не ограничивает, рассказывает дальше Дорошенко.

"Поэтому, если потребитель готов платить за алкоголь намного дороже, то ресторан предоставит такую ​​возможность. Просто с потолка цены также никто не берет, все еще зависит от атмосферы заведения - захотят ли гости там платить. Потому 200% маржи могут позволить себе заведения, которые имеют постоянную аудиторию, или же те, где нет конкуренции", - пояснил он.

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Дорошенко отметил, что в целом каждая бутылка алкоголя от цены производителя на этапе своего следования к потребителю переживает неоднократное повышение маржи: добавляют цену импортеры, дальше те, кто продает товар в магазине и так далее.

"Поэтому на каждой стадии и добавляется от 50% за бутылку", - добавил эксперт.

Напомним, что в Украине могут пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкогольные напитки. В таком случае стоимость спиртного увеличится осенью.

Параллельно, эксперты рынка отмечают, что пересмотр МРЦ - экономически обоснован.

А в идеале, повышение МРЦ должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, объясняет глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк действительно были повышены: на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.