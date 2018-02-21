Мінгареллі визнав труднощі з проектом ЄС з модернізації кордону України
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі визнав, що є певні труднощі з реалізацією проекту ЄС, що передбачає модернізацію шести контрольно-пропускних пунктів на українському кордоні. Про це він заявив журналістам у Харкові в середу, передає кореспондент УНН.
"Насправді, дійсно, ми знаємо, що виникли труднощі з реалізацією цього проекту. На даний момент я не можу підтвердити чи спростувати той факт, що діяльність проекту була припинена", - сказав він.
Зі слів посла ЄС, відбувається тісна співпраця з органами самоврядування в Україні і "ми існуємо для того, щоб допомогти реалізовувати їм ту чи іншу політику, а не для того, щоб впроваджувати якогось роду санкції".
"Деталей я не знаю, бо особисто не реалізований у цьому проекті. Що можу сказати: в реалізації транскордонних проектів завжди виникають проблеми, як мінімум, з двома сторонами... Також є зацікавлені сторони в організації з двох сторін кордону, які працюють над реалізацією. І, звичайно, що ці всі організації повинні досягнути певного погодження, щоб проект реалізовувався далі", - додав Х.Мінгареллі.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ писали, що ЄС закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною через проблеми з корупцією. У ДФС заявили, що не отримували інформацію про припинення фінансування з боку ЄС.