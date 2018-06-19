Мінгареллі назвав 5 основних умов для успішної імплементації угоди про асоціацію з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Для успішної імплементації Угоди про асоціації необхідна сильніша координація в Уряді, а також ефективна комунікація, як в керівництві так і з громадянами України . Про це сказав посол ЄС в Україні Хью Мінгареллі під час асамблеї української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Реалізація угоди про асоціацію між Україною та ЄС - це важливе завдання з двох причин: по-перше, тому, що ця угода необхідна для модернізації України та української економіки, тому для нас так важливо впровадити угоду на благо і українському демократичному суспільству, і соціальній економіці. Друга причина, чому це важливо - це є найкращим способом переконатись, що Україна інтегрує до ЄС в економічному плані....Якщо зосередитись на тому, що належить виконати, я можу підсумувати до 5 пунктів стосовно того, що має бути зробленим", - сказав посол.
За його словами, по-перше, має бути забезпечено сильне керівництво з обох боків від учасників угоди - української сторони та ЄС.
По-друге, має бути сильна координація сторін та в українському Уряді, більша співпраця на різних етапах законодавчого процесу.
По-третє, ми маємо бути визначені пріоритети угоди, це є важливим тому що ця угода є дуже амбітною, зауважив Мінгареллі.
Наступний пункт: важливо забезпечити моніторинг імплементації Угоди про асоціацію, щоб перевірити, що відбувається добре, а що йде не дуже добре.
І останнє: сторони мають забезпечити кращу комунікацію щодо цієї угоди, щоб всі в Україні зрозуміли, чому ця угода є настільки важливою.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України має зосередитись на трьох основних видах діяльності. Про це під час зустрічі парламентсько-громадської платформи “Правоохоронні органи: компетенції, розмежування повноважень та синергія” заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.