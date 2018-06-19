Мінгареллі назвав 5 основних умов для успішної імплементації угоди про асоціацію з ЄС

"Реалізація угоди про асоціацію між Україною та ЄС - це важливе завдання з двох причин: по-перше, тому, що ця угода необхідна для модернізації України та української економіки, тому для нас так важливо впровадити угоду на благо і українському демократичному суспільству, і соціальній економіці. Друга причина, чому це важливо - це є найкращим способом переконатись, що Україна інтегрує до ЄС в економічному плані....Якщо зосередитись на тому, що належить виконати, я можу підсумувати до 5 пунктів стосовно того, що має бути зробленим", - сказав посол.

За його словами, по-перше, має бути забезпечено сильне керівництво з обох боків від учасників угоди - української сторони та ЄС.

По-друге, має бути сильна координація сторін та в українському Уряді, більша співпраця на різних етапах законодавчого процесу.

По-третє, ми маємо бути визначені пріоритети угоди, це є важливим тому що ця угода є дуже амбітною, зауважив Мінгареллі.

Наступний пункт: важливо забезпечити моніторинг імплементації Угоди про асоціацію, щоб перевірити, що відбувається добре, а що йде не дуже добре.

І останнє: сторони мають забезпечити кращу комунікацію щодо цієї угоди, щоб всі в Україні зрозуміли, чому ця угода є настільки важливою.



Як повідомляв УНН, Служба безпеки України має зосередитись на трьох основних видах діяльності. Про це під час зустрічі парламентсько-громадської платформи “Правоохоронні органи: компетенції, розмежування повноважень та синергія” заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.