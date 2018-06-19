Мингарелли назвал 5 основных условий для успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС

"Реализация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - это важная задача по двум причинам: во-первых, потому, что это соглашение необходимо для модернизации Украины и украинской экономики, поэтому для нас так важно внедрить соглашение на благо и украинском демократическому обществу, и социальной экономике. Вторая причина, почему это важно - это лучший способ убедиться, что Украина интегрирует в ЕС в экономическом плане .... Если сосредоточиться на том, что предстоит выполнить, я могу суммировать до 5 пунктов о том, что должно быть сделано", - сказал посол.

По его словам, во-первых, должно быть обеспечено сильное руководство по обе стороны от участников сделки - украинской стороны и ЕС.

Во-вторых, должна быть сильная координация сторон и в украинском правительстве, большее сотрудничество на разных этапах законодательного процесса.

В-третьих, мы должны быть определены приоритеты сделки, это важно потому что эта сделка является очень амбициозной, отметил Мингарелли.

Следующий пункт: важно обеспечить мониторинг имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы проверить, что происходит хорошо, а что идет не очень хорошо.

И последнее: стороны должны обеспечить лучшую коммуникацию по этому соглашению, чтобы все в Украине поняли, почему это соглашение является настолько важным.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.