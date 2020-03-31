Мінфіну представили нового очільника Марченка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні Міністерству фінансів України представили нового очільника відомства Сергія Марченка. Він наголосив, що наразі для країни важлива робота податкового та митного блоків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужубу уряду.
“Сергій Марченко був представлений 31 березня 2020 року, як новий Міністр фінансів України”, — йдеться у повідомленні.
За словами нового міністра, в період кризи важливо посилити фіскальний каркас країни.
“Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету, адже держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами. Особливо перед найменш захищеними”, — зазначив Марченко.
Водночас він зауважив, що податкова політика має бути раціональною та прагматичною, спрямованою на захист та розвиток економіки України. І для цього потрібно думати про нові режими стимулювання бізнесу.
Нагадаємо, новий міністр фінансів України Сергій Марченко має у спільній власності квартиру в Києві вартістю майже 1 млн грн та автомобіль вартістю понад 1,4 млн грн.