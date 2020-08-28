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Мінфін звинуватили у викупі "фінансового сміття" за рахунок "ковідного" фонду

Київ • УНН

 • 16552 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство фінансів України роздає "вертолітні гроші" кредиторам за рахунок нових боргів. Про це у своєму блозі написав економіст Олексій Кущ, передає УНН.

Мінфін звинуватили у викупі "фінансового сміття" за рахунок "ковідного" фонду

Він нагадав, що не так давно Мінфін залучив позику за єврооблігаціями під 7,253%, щоб купити ВВП-варранти, платежі за якими будуть лише в разі зростання української економіки вище 3%.

"Ідеальна покупка у 2020-му, коли ВВП впаде на 8%, чи не так? Навіть з урахуванням того, що зростання відновиться у 2021-му, найближча виплата нам світить лише у 2023-му, і економія на суму викупу буде мізерною.

Але ці 300 млн дол. потрібні зараз: лікарям, пенсіонерам, вчителям, малому бізнесу, людям, які втратили роботу. Нинішня влада створила спеціальний фонд для боротьби з коронавірусом у розмірі 60 млрд грн і витратила приблизно 30 млрд на достроковий викуп боргів і фінансового "сміття", - пише він.

Достроковий викуп боргів відбувається за рахунок збільшення нових і далеко не дешевих, продовжив експерт. Кущ нагадав, що Мінфін викупив ВВП-варранти за 275 млн дол. одночасно із залученням Кабміном нового запозичення від Cargill Financial Services International Inc. на 250 млн євро.

"Якось суми підозріло збігаються, так само як і "мережевий графік" дострокового викупу/нового залучення боргів (серпень 2020-го з різницею в кілька днів). А ставка там не дитяча: 5,95% річних за трирічним боргом і 6, 85% - за п'ятирічним, з щоквартальною виплатою відсотків", - пише він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кредит уряду від Cargill виглядає як хабар за зволікання розслідування справ проти корпорації

У 2021 році Україна повинна буде виплатити ВВП-варранти в розмірі 1 млрд грн (40 млн дол.). Мінфін, викуповуючи 10% цих цінних паперів, заощадив для країни 4 млн дол., витративши при цьому 275 млн дол., каже Кущ. Сумарно міністерство "проінвестувало" у зовнішніх кредиторів більш ніж 30 млрд грн.

"Багато це чи мало - 30 млрд грн? За ці гроші можна було виплатити 70% пенсіонерів з найменшими доходами (до 3 тис. пенсійних виплат в місяць) додаткову пенсію або протягом трьох місяців виплачувати їм же по одній тисячі гривень. Або забезпечити всю країну безкоштовними засобами індивідуального захисту й антисептиками, що і повинна робити влада в умовах епідемії, як це регламентовано чинним законодавством у період карантину", - каже Кущ.

Багато країн у період кризи намагаються реструктуризувати свою заборгованість, констатує економіст. Тому доцільність виплат поточних боргових зобов'язань Мінфіном викликає сумніви, додав експерт.

"Мова про дострокове погашення боргів майбутнього періоду і про викуп фінансового "сміття", що дозволяють собі дуже багаті країни, що перебувають у фазі "сжирубісиння", - резюмував Кущ.

Нагадаємо, минулого тижня уряд взяв у приватної американської корпорації Cargill 250 млн євро. За даними експертів, новий кредит обійдеться українцям ще дорожче, ніж торішній, через підвищення процентних ставок з боку Cargill. Зазначимо, що Cargill здійснює свою діяльність в Україні в секторі АПК і є частим фігурантом кримінальних справ за фактом несплати податків України. Репутаційну шкоду корпорації в Україні завдають також контрагенти Cargill, яким він видає товарні кредити, але які не платять податки або займаються іншими фінансовими махінаціями.

Також УНН повідомляв, що суд визнав незаконними угоди Cargill по кредитах "Дельта банку".

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