Минфин обвинили в выкупе "финансового мусора" за счет "ковидного" фонда

Он напомнил, что не так давно Минфин привлек займ по еврооблигациям под 7,253%, чтобы купить ВВП-варранты, платежи по которым будут лишь в случае роста украинской экономики выше 3%.

"Идеальная покупка в 2020-м, когда ВВП рухнет на 8%, не правда ли? Даже с учетом того, что рост возобновится в 2021-м, ближайшая выплата нам светит лишь в 2023-м, и экономия на сумме выкупа будет мизерной.

Но эти 300 млн долл. нужны сейчас: врачам, пенсионерам, учителям, малому бизнесу, людям, потерявшим работу. Нынешняя власть создала специальный фонд для борьбы с коронавирусом в размере 60 млрд грн и потратила примерно 30 млрд на досрочный выкуп долгов и финансового "мусора", - пишет он.

Досрочный выкуп долгов происходит за счет увеличения новых и далеко не дешевых, продолжил эксперт. Кущ напомнил, что Минфин выкупил ВВП-варранты за 275 млн долл. одновременно с привлечением Кабмином нового заимствования от Cargill Financial Services International Inc. на 250 млн евро.

"Как-то суммы подозрительно совпадают, равно как и "сетевой график" досрочного выкупа/нового привлечения долгов (август 2020-го с разницей в несколько дней). А ставка там не детская: 5,95% годовых по трехлетнему долгу и 6,85% - по пятилетнему, с ежеквартальной выплатой процентов", - пишет он.

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В 2021 году Украина должна будет выплатить ВВП-варранты в размере 1 млрд грн (40 млн долл.). Минфин, выкупая 10% этих ценных бумаг, сэкономил для страны 4 млн долл., потратив при этом 275 млн долл., говорит Кущ. Суммарно министерство "проинвестировало" во внешних кредиторов более 30 млрд грн.

"Много это или мало - 30 млрд грн? За эти деньги можно было выплатить 70% пенсионеров с наименьшими доходами (до 3 тыс. пенсионных выплат в месяц) дополнительную пенсию или в течение трех месяцев выплачивать им же по одной тысяче гривен. Или обеспечить всю страну бесплатными средствами индивидуальной защиты и антисептиками, что и должна делать власть в условиях эпидемии, как это регламентировано действующим законодательством в период карантина", - говорит Кущ.

Многие страны в период кризиса пытаются реструктуризировать свою задолженность, констатирует экономист. Поэтому целесообразность выплат текущих долговых обязательств Минфином вызывает сомнения, добавил эксперт.

"Речь о досрочном погашении долгов будущего периода и о выкупе финансового "мусора", что позволяют себе очень богатые страны, находящиеся в фазе "сжирубесения", - резюмировал Кущ.

Напомним, на прошлой неделе правительство взяло у частной американской корпорации Cargill 250 млн евро. По данным экспертов, новый кредит обойдется украинцам еще дороже, чем прошлогодний, из-за повышения процентных ставок со стороны Cargill. Отметим, что Cargill осуществляет свою деятельность в Украине в секторе АПК и является частым фигурантом уголовных дел по факту неуплаты налогов Украине. Репутационный урон корпорации в Украине наносят также контрагенты Cargill, которым он выдает товарные кредиты, но которые не платят налоги или занимаются другими финансовыми махинациями.

Также УНН сообщал, что суд признал незаконными сделки Cargill по кредитам "Дельта банка".