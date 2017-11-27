Мінфін запропонував осучаснити відповідальність за ухилення від податків

За інформацією мінфіну, метою законопроекту є реформування та осучаснення відповідальності за податкові правопорушення.

"Першочергово документом пропонуються більш ефективні механізми врегулювання таких спорів для платників податків, у випадках, коли порушення податкового законодавства сталося не з їхньої вини", - уточнили у відомстві.

Як поінформували у міністерстві, законопроектом пропонується введення принципу винної відповідальності платників податку, властивого всім галузям української системи права, на противагу існуючій відповідальності платника без вини. Вказаний законопроект було запропоновано реалізувати через призму концепції "розумної обачності".

Окрім того, зазначається, передбачено застосування системи пом'якшуючих обставин та обставин, що звільняють від відповідальності, що дозволить не притягувати платників податків до відповідальності за порушення, наприклад, спричиненні збоями електронних систем прийняття звітності.

Законопроектом поруч із детальним механізмом відшкодування державою шкоди за неправомірні рішення контролюючих органів, також запропоновано спрощену процедуру такого відшкодування. Так, якщо особа, чиї права порушено, має певні труднощі у доведенні розміру фактично завданих збитків, вона може отримати фіксований розмір відшкодування.

Наразі, додали у відомстві, при Міністерстві фінансів України створено відповідну робочу групу, як консультативно-дорадчий орган, яка опрацьовуватиме законопроект з урахуванням міжнародного досвіду.