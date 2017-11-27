Минфин предложил осовременить ответственность за уклонение от налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство финансов Украины совместно с экспертами интерактивной налоговой платформы TaxLink разработали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования системы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минфина.
По информации Минфина, целью законопроекта является реформирование и осовременивания ответственности за налоговые правонарушения.
"Первоначально документом предлагаются более эффективные механизмы урегулирования таких споров для налогоплательщиков, в случаях, когда нарушение налогового законодательства произошло не по их вине", - уточнили в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, законопроектом предлагается введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков, присущего всем отраслям украинской системы права, в противовес существующей ответственности плательщика без вины. Указанный законопроект был предложен реализовать через призму концепции "умной осмотрительности".
Кроме того, отмечается, предусмотрено применение системы смягчающих обстоятельств и обстоятельств, освобождающих от ответственности, что позволит не привлекать налогоплательщиков к ответственности за нарушения, например, причиненные сбоями электронных систем принятия отчетности.
Законопроектом рядом с детальным механизмом возмещения государством вреда за неправомерные решения контролирующих органов, также предложено упрощенную процедуру такого возмещения. Так, если лицо, чьи права нарушены, имеет определенные трудности в доведении размера фактически нанесенного ущерба, может получить фиксированный размер возмещения.
Сейчас добавили в ведомстве, при Министерстве финансов Украины создана соответствующая рабочая группа, как консультативно-совещательный орган, который будет обрабатывать законопроект с учетом международного опыта.