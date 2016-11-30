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Мінфін запідозрили у сприянні монополізації лотерейного ринку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Уже декілька років лотерейний ринок України намагаються монополізувати. При цьому Мінфін грає не останню роль в боротьбі з конкурентами одного із операторів лотерей. Про це в коментарі УНН повідомила експерт у сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька.

Мінфін запідозрили у сприянні монополізації лотерейного ринку України

“Монополізація лотерейного ринку ведеться досить давно. Це не щойно трапилось, це вже по суті така спланована політика.
Необґрунтовані санкції, які були застосовані минулого року проти двох операторів лотерей, продовжені знову цього року без будь-якого обґрунтування. Тобто два оператори лотерей у нас знаходяться під санкціями не зрозуміло чому. Хоча не секрет, що до цих санкцій на ринку працювали три оператори лотерей і Ощадбанк, який мав ліцензію, але лотереї не проводив. Відповідно на сьогодні діє тільки один.

Друге – це законопроекти Мінфіну. В останніх законопроектах 3632 і після нього був 4663, ми бачили, що пропонується видача ліцензій не більше як двом операторам лотерей по результатах конкурсу. Крім того, в цих же ж законопроектах вказано, що не можуть звертатися за ліцензіями суб'єкти проти яких застосовані санкції.

Відповідно, ми можемо зробити висновок, що законопроект уже написаний під того оператора, який працює сьогодні і інший оператор – це Ощадбанк, який теоретично так або ні буде проводити ці лотереї. Якщо ні, отримавши ліцензію і не проводячи лотереї – ринок і надалі буде зосереджений в руках одного гравця”, - повідомила експерт.

Крім того, вона зауважила, що один із операторів лотерей оскаржує у суді застосування проти нього санкцій.

“Відповідно, якщо він доб'ється скасування цих санкцій, він зможе звернутися за ліцензією, але знову ж таки це не значить що не буде далі якась політика держави вестися проти цих операторів, аби на ринку існував один.

Яким чином боротися? Ми бачимо, що застосовуються абсолютно незаконні методи для інших гравців ринку, тому як можна боротися із незаконними методами – лише оскаржувати їх у суді, лише звертатись у правоохоронні органи. Але якщо це цілеспрямована політика кількох державних органів, то боротись проти державного апарату вкрай складно”, - резюмувала З.Топорецька.

За даними ЗМІ, монополізувати лотерейний ринок намагаються народні депутати Олександр Третяков та Гліб Загорій.

Нагадаємо, Всесвітня лотерейна асоціація (The World Lottery Association) занепокоєна ситуацією на українському ринку, оскільки не розуміє, чому українська влада тисне на державні лотереї.

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