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Минфин заподозрили в содействии монополизации лотерейного рынка Украины

Киев • УНН

 • 12256 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Уже несколько лет лотерейный рынок Украины пытаются монополизировать. При этом Минфин играет не последнюю роль в борьбе с конкурентами одного из операторов лотерей. Об этом в комментарии УНН сообщила эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.

Минфин заподозрили в содействии монополизации лотерейного рынка Украины

"Монополизация лотерейного рынка ведется достаточно давно. Это не только случилось, это уже по сути такая спланированная политика.
Необоснованные санкции, которые были применены в прошлом году против двух операторов лотерей, продолжены снова в этом году без какого-либо обоснования. То есть два оператора лотерей у нас находятся под санкциями не понятно почему. Хотя не секрет, что до этих санкций на рынке работали три оператора лотерей и Сбербанк, который имел лицензию, но лотереи не проводил. Соответственно на сегодня действует только один.

Второе - это законопроекты Минфина. В последних законопроектах 3632 и после него был 4663, мы видели, что предлагается выдача лицензий не более двум операторам лотерей по результатам конкурса. Кроме того, в этих же же законопроектах указано, что не могут обращаться за лицензиями субъекты против которых применены санкции.

Соответственно, мы можем сделать вывод, что законопроект уже написан под того оператора, который работает сегодня и другой оператор - это Сбербанк, который теоретически да или не  будет проводить эти лотереи. Если нет, получив лицензию и не проводя лотереи - рынок и дальше будет сосредоточен в руках одного игрока ", - сообщила эксперт.

Кроме того, она отметила, что один из операторов лотерей оспаривает в суде применения против него санкций.

"Соответственно, если он добьется отмены этих санкций, он сможет обратиться за лицензией, но опять же это не значит еще не будет дальше какая-то политика государства вестись против этих операторов, чтобы на рынке существовал один.

Каким образом бороться? Мы видим, что применяются абсолютно незаконные методы для других игроков рынка, потому как можно бороться с незаконными методами - лишь обжаловать их в суде, только обращаться в правоохранительные органы. Но если это целенаправленная политика нескольких государственных органов, то бороться против государственного аппарата крайне сложно ", - резюмировала З.Топорецкая.

По данным СМИ, монополизировать лотерейный рынок пытаются народные депутаты Александр Третьяков и Глеб Загорий .

Напомним, Всемирная лотерейная ассоциация (The World Lottery Association) обеспокоена ситуацией на украинском рынке, поскольку не понимает, почему украинская власть давит на государственные лотереи .

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