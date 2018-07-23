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Мінфін України з'явився на Bloomberg

Мінфін України з'явився на Bloomberg

Київ • УНН

 • 12314 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністерство фінансів України відтепер має офіційну сторінку в інформаційній системі терміналу Bloomberg. Про це розповіла в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“Міністерство фінансів України запускає офіційну сторінку в терміналі Bloomberg”, — зауважила Маркарова.

Як уточнила вона, ця сторінка — це широко доступний інформаційний ресурс про фінансові інструменти, емітентом яких виступає Україна. Інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів в цінні папери, випущені Україною.

Відтепер кожен користувач Bloomberg може отримати інформацію про календар аукціонів українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оперативну інформацію про оголошення та результати аукціонів. Також на сторінці міститься інформація про облігації внутрішньої та зовнішньої держаної позики (ОВДП та ОЗДП), що перебувають в обігу, список первинних дилерів та загальна інформація про аукціони.

Користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти сторінку Мінфіну через функцію MFU.

Нагадаємо, НБУ вирішив створити умови для активізації ринку державних облігацій та вдосконалив механізм первинного розміщення ОВДП.

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