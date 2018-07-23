Минфин Украины появился на Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. У Министерства финансов Украины теперь есть официальная страница в информационной системе терминала Bloomberg. Об этом рассказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
"Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg", - отметила Маркарова.
Как уточнила она, эта страница - это доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина. Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной.
Отныне каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов. Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственной займа (ОВГЗ и ОВГЗ), находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.
Пользователи терминала Bloomberg могут найти страницу Минфина через функцию MFU.
Напомним, НБУ решил создать условия для активизации рынка государственных облигаций и усовершенствовал механизм первичного размещения ОВГЗ.