Минфин Украины появился на Bloomberg

"Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg", - отметила Маркарова.

Как уточнила она, эта страница - это доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина. Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной.

Отныне каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов. Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственной займа (ОВГЗ и ОВГЗ), находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Пользователи терминала Bloomberg могут найти страницу Минфина через функцию MFU.

Напомним, НБУ решил создать условия для активизации рынка государственных облигаций и усовершенствовал механизм первичного размещения ОВГЗ.