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Мінфін: Україна виплатила єврооблігації на 2,1 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Україна виплатила єврооблігації на суму 2,1 мільярда доларів. Про це 1 вересня повідомило Міністерство фінансів, передає УНН.

Мінфін: Україна виплатила єврооблігації на 2,1 млрд доларів

“Міністерство фінансів України погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 2 мільярди доларів США, в тому числі 1,69 мільярда доларів США погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця року залишок валютних платежів за держборгом складає приблизно 1,6 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна покращила міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням коштів — Мінфін

У Мінфіні додали, що ОЗДП із погашенням в 2020 році загальною номінальною сумою 1,78 млрд доларів випустили у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік.

У свою чергу, у відомстві повідомили, що станом на 1 вересня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,83 мільярда гривень під час аукціонів облігацій внутрішньої державної позики. Середньозважена дохідність за цими ОВДП становила 9,29%.

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