Минфин: Украина выплатила еврооблигации на 2,1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина выплатила еврооблигации на сумму 2,1 миллиарда долларов. Об этом 1 сентября сообщило Министерство финансов, передает УНН.
“Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе 1,69 миллиарда долларов США погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к концу года остаток валютных платежей по госдолгу составляет примерно 1,6 млрд долларов.
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В Минфине добавили, что ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долларов выпустили в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.
В свою очередь, в ведомстве сообщили, что по состоянию на 1 сентября Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,83 миллиарда гривен во время аукционов облигаций внутреннего государственного займа. Средневзвешенная доходность по этим ОВГЗ составляла 9,29%.