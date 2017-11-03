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Мінфін у Бюджеті-2018 заклав доходи від запланованого збільшення акцизу на тютюнові вироби

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство фінансів України у проекті Державного бюджету на 2018 рік заклав доходи від запланованого збільшення акцизу на тютюнові вироби на 29,7% у 2018 році. Про це сьогодні повідомила завідуюча сектором акцизного податку Міністерства фінансів України Оксана Сапіга під час презентації звітів Світового банку щодо оцінки витрат, пов’язаних зі споживанням тютюну, та оцінки впливу оподаткування тютюну на населення з різним рівнем доходу, передає кореспондент УНН.

"У дохідній частині бюджету враховані надходження від тютюнової галузі, виходячи зі збільшення ставок на 2018 на 29,7%", - сказала вона.

О.Сапіга уточнила, що відповідно до законопроекту акциз зросте з 21 євро до 25,84 євро за 1 тис. цигарок у 2018 році.

Вона нагадала, що у Верховній Раді у вересні був зареєстрований урядовий проект закону про підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби до 2025 року щорічно на 20%, але у 2018 – на 29,7%.

Відповідно до цього законопроекту, до 2025 року вартість акцизу має сягнути 90 євро за 1 тис. цигарок, також у цьому ж році питома вага акцизу у ціні цигарок має становити 60%.

Як повідомляв УНН, в проекті Бюджету-2018 передбачено мільярд гривень на закупівлю сільгосптехніки.

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