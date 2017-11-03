Мінфін у Бюджеті-2018 заклав доходи від запланованого збільшення акцизу на тютюнові вироби

"У дохідній частині бюджету враховані надходження від тютюнової галузі, виходячи зі збільшення ставок на 2018 на 29,7%", - сказала вона.

О.Сапіга уточнила, що відповідно до законопроекту акциз зросте з 21 євро до 25,84 євро за 1 тис. цигарок у 2018 році.

Вона нагадала, що у Верховній Раді у вересні був зареєстрований урядовий проект закону про підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби до 2025 року щорічно на 20%, але у 2018 – на 29,7%.

Відповідно до цього законопроекту, до 2025 року вартість акцизу має сягнути 90 євро за 1 тис. цигарок, також у цьому ж році питома вага акцизу у ціні цигарок має становити 60%.

Як повідомляв УНН, в проекті Бюджету-2018 передбачено мільярд гривень на закупівлю сільгосптехніки.