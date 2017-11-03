Минфин в Бюджете-2018 заложил доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47312 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113992 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103812 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102039 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Минфин в Бюджете-2018 заложил доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия

Минфин в Бюджете-2018 заложил доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия

Киев  •  УНН

 • 10301 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство финансов Украины в проекте Государственного бюджета на 2018 год заложило доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия на 29,7% в 2018 году. Об этом сегодня сообщила заведующая сектором акцизного налога Министерства финансов Украины Оксана Сапига во время презентации отчетов Всемирного банка по оценке затрат, связанных с потреблением табака, и оценки влияния налогообложения табака на население с различным уровнем дохода, передает корреспондент УНН.

"В доходной части бюджета учтены поступления от табачной отрасли, исходя из увеличения ставок на 2018 на 29,7%", - сказала она.

О.Сапига уточнила, что согласно законопроекту акциз вырастет с 21 евро до 25,84 евро за 1 тыс. сигарет в 2018 году.

Она напомнила, что в Верховной Раде в сентябре был зарегистрирован правительственный проект закона о повышении ставок акциза на табачные изделия до 2025 года ежегодно на 20%, но в 2018 - на 29,7%.

Согласно этому законопроекту, к 2025 году стоимость акциза должна достичь 90 евро за 1 тыс. сигарет, также в этом же году удельный вес акциза в цене сигарет должен составлять 60%.

Как сообщал УНН, в проекте бюджета-2018 предусмотрено миллиард гривен на закупку сельхозтехники.

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