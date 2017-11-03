Минфин в Бюджете-2018 заложил доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство финансов Украины в проекте Государственного бюджета на 2018 год заложило доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия на 29,7% в 2018 году. Об этом сегодня сообщила заведующая сектором акцизного налога Министерства финансов Украины Оксана Сапига во время презентации отчетов Всемирного банка по оценке затрат, связанных с потреблением табака, и оценки влияния налогообложения табака на население с различным уровнем дохода, передает корреспондент УНН.
"В доходной части бюджета учтены поступления от табачной отрасли, исходя из увеличения ставок на 2018 на 29,7%", - сказала она.
О.Сапига уточнила, что согласно законопроекту акциз вырастет с 21 евро до 25,84 евро за 1 тыс. сигарет в 2018 году.
Она напомнила, что в Верховной Раде в сентябре был зарегистрирован правительственный проект закона о повышении ставок акциза на табачные изделия до 2025 года ежегодно на 20%, но в 2018 - на 29,7%.
Согласно этому законопроекту, к 2025 году стоимость акциза должна достичь 90 евро за 1 тыс. сигарет, также в этом же году удельный вес акциза в цене сигарет должен составлять 60%.
Как сообщал УНН, в проекте бюджета-2018 предусмотрено миллиард гривен на закупку сельхозтехники.