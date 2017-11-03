Минфин в Бюджете-2018 заложил доходы от планируемого увеличения акциза на табачные изделия

"В доходной части бюджета учтены поступления от табачной отрасли, исходя из увеличения ставок на 2018 на 29,7%", - сказала она.

О.Сапига уточнила, что согласно законопроекту акциз вырастет с 21 евро до 25,84 евро за 1 тыс. сигарет в 2018 году.

Она напомнила, что в Верховной Раде в сентябре был зарегистрирован правительственный проект закона о повышении ставок акциза на табачные изделия до 2025 года ежегодно на 20%, но в 2018 - на 29,7%.

Согласно этому законопроекту, к 2025 году стоимость акциза должна достичь 90 евро за 1 тыс. сигарет, также в этом же году удельный вес акциза в цене сигарет должен составлять 60%.

Как сообщал УНН, в проекте бюджета-2018 предусмотрено миллиард гривен на закупку сельхозтехники.