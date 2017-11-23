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Мінфін сприяє монополізації лотерейного ринку – експерт

Мінфін сприяє монополізації лотерейного ринку – експерт

Київ • УНН

 • 14533 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мінфін допомагає монополізувати лотерейний ринок під одного гравця. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій зазначила юрист, партнер юридичної компанії "Юрімекс", експерт у галузі лотерейного бізнесу Марина Слободніченко.

"Законопроект, який на сьогоднішній день підготовлений міністерством фінансів України "Про регулювання лотерейної діяльності" є абсолютно не конкурентним. Він прописаний виключно під одного оператора державних лотерей, що створить монополію лотерейної діяльності в Україні. Про це були численні дискусії в АМКУ, який, до речі, не підтримує позицію Мінфіну. Замість того, щоб врегулювати ринок - його зарегульовують монополізацією під одну компанію", - сказала вона.

Антиросійські санкції проти двох із трьох операторів державних лотерей також нагадають спробу створити монополію на лотерейному ринку, додала М.Слободніченко.

"На українському лотерейному ринку є три гравці. Двоє із цих трьох гравців перебувають у санкційному списку. Провокуючи і продовжуючи утримувати ці компанії, до речі безпідставно, під санкціями - створюємо монополію на лотерейному ринку.

Якщо ми подивимось на цей санкційний список, куди потрапили два із трьох українських операторів лотерей, які до речі, не мають російських коренів, ми зрозуміємо, що це відбувається монополізація ринку під одного оператора", - пояснила вона.

Юрист переконана, що на вітчизняному ринку лотерей має бути присутня жива конкуренція.

"Треба дозволити живу конкуренцію, але лімітовану. Наприклад, компанії, які можуть отримати ліцензію - повинні мати досвід роботи. Такі компанії повинні мати відповідні вимоги, відповідну кількість точок продажу лотерей", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні на ринку є три діючі оператори лотерей: Патріот, МСЛ (Молодьспортлото) та УНЛ (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався та не проводив лотереї. Усі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфіне не розробляв нові ліцензійні умови.

У травні поточного року Мінфін нарешті опублікував на своєму сайті проект нових вимог до лотерейних операторів для отримання ліцензій. Вони виписані таким чином, що, в разі їх погодження, ліцензію зможе отримати лише один з діючих операторів – УНЛ, а також державні банки. У Мінфіні порахували, що з продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести до проекту бюджету на 2018 рік.

Проте, з’ясувалось, що Нацбанк виступає за заборону держбанкам займатися лотереями. Якщо ця заборона вступить в силу, один лише УНЛ не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь сплачує до бюджету 10 млн грн податків. Тож, схоже, у проект бюджету завідомо закладено дефіцит. Про цю ситуацію обізнані в бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.

Проти документу Мінфіну виступили також в АМКУ та Держказначействі, заявивши, що такі вимоги знищать лотерейний ринок.

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