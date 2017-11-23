Минфин способствует монополизации лотерейного рынка - эксперт

"Законопроект, который на сегодняшний день подготовлен министерством финансов Украины "О регулировании лотерейной деятельности" является абсолютно конкурентным. Он прописан исключительно под одного оператора государственных лотерей, что создаст монополию лотерейной деятельности в Украине. Об этом были многочисленные дискуссии в АМКУ, который, кстати, не поддерживает позицию Минфина. Вместо того, чтобы урегулировать рынок - его зарегулирует монополизацией под одну компанию", - сказала она.

Антироссийские санкции против двух из трех операторов государственных лотерей также напомнят попытку создать монополию на лотерейном рынке, добавила М.Слободниченко.

"На украинском лотерейном рынке есть три игрока. Двое из этих трех игроков находятся в санкционном списке. Провоцируя и продолжая удерживать эти компании, кстати безосновательно, под санкциями - создаем монополию на лотерейном рынке.

Если мы посмотрим на этот санкционный список, куда попали два из трех украинских операторов лотерей, кстати, которые не имеют российских корней, мы поймем, что это происходит монополизация рынка под одного оператора", - пояснила она.

Юрист убеждена, что на отечественном рынке лотерей должна присутствовать живая конкуренция.

"Надо позволить живу конкуренцию, но лимитированную. Например, компании, которые могут получить лицензию - должны иметь опыт работы. Такие компании должны иметь соответствующие требования, соответствующее количество точек продаж лотерей", - отметила она.

Напомним, сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: Патриот, МСЛ (Молодьспортлото) и УНЛ (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи. Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.

В мае текущего года Минфин наконец опубликовал на своем сайте проект новых требований к лотерейным операторам для получения лицензий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензию сможет получить лишь один из действующих операторов - УНЛ, а также государственные банки. В Минфине посчитали, что по продаже лицензий будут иметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.

Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет госбанкам заниматься лотереями. Если этот запрет вступит в силу, один только УНЛ не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета заведомо заложен дефицит. Об этой ситуации осведомлены в бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.

Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие требования уничтожат лотерейный рынок.