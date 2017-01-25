Мінфін проаналізує дані реєстру відшкодування ПДВ на наявність порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство фінансів України проаналізує дані відкритого реєстру відшкодування ПДВ на наявність порушень. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Зараз аналітична група Міністерства фінансів аналізує відповідні дані (з відкритого реєстру відшкодування ПДВ — ред.) і хочу вам сказати те, що ми побачили, — у нас є досить серйозні побоювання, що зловживання там дуже багато, приблизно близько 3 тисяч", — сказав О.Данилюк.
Він додав, що тільки аналізуючи реєстр, ці факти підтвердити неможливо.
“Тому ми будемо й надалі працювати”, — сказав О.Данилюк.