Минфин проанализирует данные реестра возмещения НДС на наличие нарушений

"Сейчас аналитическая группа Министерства финансов анализирует соответствующие данные (с открытого реестра возмещения НДС - ред.) и хочу вам сказать, что мы увидели, - у нас есть достаточно серьезные опасения, что злоупотребление там очень много, примерно около 3 тысяч", - сказал А.Данилюк.

Он добавил, что только анализируя реестр, эти факты подтвердить невозможно.

"Поэтому мы будем и в дальнейшем работать", - сказал А.Данилюк.