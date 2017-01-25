Минфин проанализирует данные реестра возмещения НДС на наличие нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство финансов Украины проанализирует данные открытого реестра возмещения НДС на наличие нарушений. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Сейчас аналитическая группа Министерства финансов анализирует соответствующие данные (с открытого реестра возмещения НДС - ред.) и хочу вам сказать, что мы увидели, - у нас есть достаточно серьезные опасения, что злоупотребление там очень много, примерно около 3 тысяч", - сказал А.Данилюк.
Он добавил, что только анализируя реестр, эти факты подтвердить невозможно.
"Поэтому мы будем и в дальнейшем работать", - сказал А.Данилюк.