Мінфін не планує докапіталізації Ощадбанку й Укрексімбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство фінансів України не планує додаткову капіталізацію Ощадбанку та Укрексімбанку. Про це сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Стосовно державних банків. Ощадбанку і Укрексімбанку в цьому році вже завершено нами останні дві докапіталізації... По Ощадбанку й Ексімбанку ми не плануємо більше робити докапіталізації”, — сказала вона.
За її словами, ці два держбанки є адекватно капіталізованими.
При цьому, зазначила О.Маркарова, до докапіталізації ПриватБанку Мінфін повернеться після того, як буде повністю завершено аудит банку.
Як повідомляв УНН, уряд докапіталізував Ощадбанк на 5,4 млрд грн.