Мінфін не планує докапіталізації Ощадбанку й Укрексімбанку

“Стосовно державних банків. Ощадбанку і Укрексімбанку в цьому році вже завершено нами останні дві докапіталізації... По Ощадбанку й Ексімбанку ми не плануємо більше робити докапіталізації”, — сказала вона.

За її словами, ці два держбанки є адекватно капіталізованими.

При цьому, зазначила О.Маркарова, до докапіталізації ПриватБанку Мінфін повернеться після того, як буде повністю завершено аудит банку.

Як повідомляв УНН, уряд докапіталізував Ощадбанк на 5,4 млрд грн.