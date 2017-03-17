Минфин не планирует докапитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка

"Что касается государственных банков. Ощадбанка и Укрэксимбанка в этом году уже завершено нами последние две докапитализации ... По Сбербанку и Эксимбанку мы не планируем больше делать докапитализацию", - сказала она.

По ее словам, эти два госбанка являются адекватно капитализированными.

При этом, отметила О.Маркарова, к докапитализации ПриватБанка Минфин вернется после того, как будет полностью завершен аудит банка.

Как сообщал УНН, правительство докапитализировало Ощадбанк на 5,4 млрд грн.