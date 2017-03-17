Минфин не планирует докапитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство финансов Украины не планирует дополнительную капитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Что касается государственных банков. Ощадбанка и Укрэксимбанка в этом году уже завершено нами последние две докапитализации ... По Сбербанку и Эксимбанку мы не планируем больше делать докапитализацию", - сказала она.
По ее словам, эти два госбанка являются адекватно капитализированными.
При этом, отметила О.Маркарова, к докапитализации ПриватБанка Минфин вернется после того, как будет полностью завершен аудит банка.
Как сообщал УНН, правительство докапитализировало Ощадбанк на 5,4 млрд грн.