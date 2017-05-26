Мінфін може спровокувати масову ігроманію в країні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Підготовлений Мінфіном проект ліцензування лотерейного ринку передбачає легалізацію азартних ігор. Про це в ефірі “Гра інтересів” сказав народний депутат Павло Кишкар, передає УНН.
Нардеп пояснив, що гральні автомати будуть легалізовані під виглядом лотерейних терміналів самообслуговування (ЛТС).
“Інструменти і адаптери по визначенню відсотків виграшу до програного можна накручувати, як хочеш, бо в ліцензійних умовах немає системи контролю і моніторингу”, — сказав П.Кишкар.
Такі замасковані автомати спровокують поширення масової ігроманії в країні, переконаний політик.
Нагадаємо, окрім легалізації азартних ігор під виглядом лотерей, проект Мінфіну передбачає монополізацію ринку під наближену до влади компанію “Українська національна лотерея”. Для того, аби втілити у життя проект Мінфіну потрібен лише підпис прем’єр-міністра В.Гройсманом.
Як повідомляв УНН, cьогодні на ринку представлено 3 компанії-оператора лотерей: “УНЛ” (“Українська національна лотерея”), “Патріот” та “МСЛ” (“Молодьспортлото).
З вересня 2015 року “М.С.Л.” та “Патріот” перебувають під дією економічних обмежень (санкцій). Підставою для впровадження санкцій проти “М.С.Л.” став лист керівника компанії Г.Ложенко про можливість залучення коштів в “Альфа-банку” для фінансування Євро-2012, який був розцінений нинішньою владою як зв’язок з Росією.
Більше року “М.С.Л.” безуспішно оскаржує рішення про застосування санкцій у судах. Попри відмову СБУ від претензій до “М.С.Л.”, суд затягує розгляд справи.
Тим часом на ринку намагаються залишити лише одного наближеного до влади оператора “УНЛ”, якого пов’язують з нардепом Олександром Третьяковим. Попри звинувачення у підтримці терористів та організації заборонених азартних ігор, проти “УНЛ” санкції не застосовано.